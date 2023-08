Gran Premio di Monza: prima invasione di tifosi alla Fan Zone. In attesa di Brad Pitt

Monza, 31 agosto 2023 – Monza aspetta Brad Pitt. Oggi il primo assaggio di invasione dei tifosi con l'open day della Fan Zone in autodromo per il Gran premio d'Italia di F1.

I primi appassionati arrivati da tutta Italia e dall'estero hanno invaso il prato del Roccolo tra simulatori di guida, una mini galleria del vento per provare la stessa ebbrezza di velocità che vivono i piloti, gare di pit stop, selfie con il trofeo del campione del mondo e auto d'epoca.

I tifosi sperano nel miracolo Ferrari, mentre le tifose sperano nell'arrivo di Brad Pitt. La sua presenza è data (quasi) per certa, anche se non sarà protagonista delle riprese del film 'Apex' che Hollywood vuole dedicare al mondo della Formula 1. Il box di Sonny Hayes, il personaggio che Brad Pitt interpreta nel film, è pronto.

In pista, sul rettilineo di partenza, la Ferrari è circondata di telecamere e dalla troupe degli Apple Studios. Nell'abitacolo si alternano Carlos Sainz e Charles Leclerc. Domani le riprese proseguono con gli altri piloti. Nel giorno in cui si accendono i motori per le prime libere.