Gran Premio di Monza: da Brad Pitt a Damiano, da Giraud a Gallinari, tutti i vip attesi all’autodromo

Monza – Il fascino del Gran Premio di Monza non risparmia nessuno: attori, musicisti e sportivi. Vip di tutti i campi e tutte le risme arriveranno tra oggi e domani a Monza, per partecipare al Gran Premio d'Italia di Formula 1.

Il più atteso dai fan è Brad Pitt, impegnato in questi mesi nelle riprese del suo film "Apple”, sul mondo della F1. Debutta in un paddock Damiano David, frontman dei Maneskin. “Il paddock e l'ambiente della Formula 1 in effetti è molto simile al nostro” dice il rocker. “È la prima volta che entro in un paddock, mi piace la Formula 1 ma non l'ho mai seguita dal vivo. Ho avuto occasioni a Rio e in Texas, ma suonavamo e mi è stato impossibile andare in circuito”, prosegue David. Che poi conclude: “Sainz ieri è andato forte. Spero che la Ferrari abbia qualche chance”.

Atteso anche l'influencer e comico Khaby Lame. Ospiti nei paddock anche Karl Urban, tra gli interpreti della celebra saga “Il Signore degli Anelli” e il cantante Fabio Rovazzi. Parteciperà anche “Fumez the engineer”, ingegnere britannico e social celebrity.

Le due campionesse olimpiche previste domani tra i boxes sono Sofia Goggia e Arianna Fontana. Unico calciatore confermato al momento è l'attaccante del Milan Oliver Giraud. Chiude la kermesse di vip il campione di basket Danilo Gallinari, dei Washington Wizards, già avvisato questa mattina.