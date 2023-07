Monza canta ancora con Bruce Springsteen: è stato un evento indimenticabile con il re del rock

Monza – Una festa assoluta, intensa, energica. Il concerto-evento di Bruce Springsteen a Monza ha rispettato le attese ed è stato il successo che ci si aspettava che fosse. Il re del rock è stato acclamato da oltre 70mila fan giunti un po’ da tutta Europa e dal mondo e ha risposto al meglio, con due ore e mezzo da mozzare il fiato. Quella di ieri sul prato della Gerascia era l’ultima data del tour europeo di Bruce Springsteen and The E Street Band. Dopo lo straordinario successo a Ferrara e Roma nel mese di maggio dei primi due spettacoli italiani, il Boss ha entusiasmato il pubblico da vero istrione.

Bruce Springsteen sul palco di Monza

Non erano mancati i brividi della vigilia, con il maltempo che aveva messo a rischio anche la data di Monza che i milanesi aspettavano da 7 anni. I violenti temporali che si sono abbattuti sulla Lombardia alla vigilia dell’evento avevano fatto temere, ma alla fine è tornato il sole e nonostante qualche difficoltà per raggiungere l’area del Prato della Gerascia all’interno del Parco di Monza, lo show del Boss è stato una festa all’insegna della musica di qualità. Una carrellata di oltre due ore e mezzo mozzafiato, tra grandi successi, cover e brani un po' meno noti.

Tra i momenti indimenticabili l’esecuzione di The River al tramonto seguita dal ricordo dei suoi esodi col suo vicino e amico George scomparso per un tumore alcuno anni fa, un ricordo che è un inno alla gioia e alla vita. Poi le travolgenti hit: The rising, Born to run, Glory day, Dancing in the dark. Molti avrebbero voluto anche Born in the Usa, ma il Boss non è mai scontato e il suo pubblico lo acclama e lo ama.

Unica nota stonata, alla fine il delfusso dei 70mila è avvenuto per tutti nella direzione del sottopasso, dove si è formato un enorme imbuto di persone. Ma tutto si è svolto senza intoppi e a vigilare dall’alto c’era anche un elicottero della Polizia di Stato del 2^ Reparto Volo di Milano abilitato al volo notturno.