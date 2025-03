Patrizio Fariselli, l’ex tastierista degli Area in concerto a Osnago

Osnago (Lecco), 21 marzo 2025 - Gli appassionati lo ricordano come uno dei fondatori della leggendaria band degli Area insieme a Demetrio Stratos, ma dopo quell'esperienza si è costruito un percorso che l'ha portato a essere uno dei pianisti e compositori più apprezzati a livello internazionale.

Sarà Patrizio Fariselli ad aprire domani, sabato 22 marxo, con un suo concerto, la quinta edizione del festival "Terrestra - Musica e Teatro", rassegna di arti e culture ambientali che con spettacoli dal vivo, installazioni ed eventi musicali vuole celebrare il legame tra arte e natura. Il festival si svolgerà da qui a fine aprile tra la Brianza lecchese e quella monzese, con 6 appuntamenti fatti di sonorità avvolgenti, storie incantate e artisti internazionali, oltre che di scenari suggestivi tra meratese e Parco di Montevecchia e della Valle del Curone.

Ad aprire le danze sarà il concerto per pianoforte di Patrizio Fariselli, alle 21 allo Spazio Opera Fabrizio De André di Osnago: il tastierista e pianista proporrà un repertorio speciale di brani in occasione della Giornata mondiale dell'acqua, spaziando dai pezzi più importanti degli Area a suite musicali tratte dal suo album solista "Acqua liquida". Biglietto d'ingresso 20 euro, ridotto a 10 euro per gli under 25, prevendite sui circuiti Mailticket e Dice. La rassegna proseguirà poi sabato 5 aprile a La Valletta Brianza, in Cascina Bagaggera, con "Le storie del Matto", il teatro narrativo di Matteo Curatella a voce narrante e fisarmonica.

A Missaglia, nella chiesa dell'ex Convento della Misericordia, sabato 12 "The Voice and the Harp", con la cantante tedesca Anna-Maria Hefele e l'arpista Adriano Sangineto che intrecceranno canto armonico e arpa celtica, mentre domenica 13 si potrà scoprire l'installazione sonora per piante, sensori e suoni "Talking Plants" di Simone Bellavia e Gabriele Colombo.

Chiuderanno il festival, mercoledì 23 in Villa Confalonieri a Merate e domenica 27 al Bloom di Mezzago, due concerti del collettivo internazionale di musica contemporanea dedicata alla natura Ear to the Earth Ensemble, formato da ex allievi del Royal Conservatory dell'Aia, nei Paesi Bassi, con Porter Ellerman alle percussioni, Ruth Mareen al violino, Antonio Dorado Salguero al violoncello, Rui Braga Simões al pianoforte, Petra Valtellina al flauto traverso e Miguel Esperanza Pérez al clarinetto.