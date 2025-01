Sette società brianzole “cannibalizzate” dalla ‘ndrangheta: condannato il nipote del boss Cosimo Maiolo

Vimercate (Monza Brianza) – Giovanni Maiolo, 46 anni, nipote del boss Cosimo Maiolo, è stato condannato in primo grado con rito abbreviato a due anni di carcere, in continuazione con altre precedenti condanne, nell’ambito di un’inchiesta della Guardia di finanza sulla ‘ndrangheta in Brianza. L’indagine riguardava sette società che sono state “cannibalizzate” e poi abbandonate in stato di insolvenza, gravate da debiti erariali che non venivano saldati.

Secondo l’accusa, il denaro delle società – operanti nei settori dell’edilizia, della logistica e delle pulizie – veniva monetizzato con prelievi giornalieri di contante presso gli sportelli bancomat da due prestanome, e poi direttamente consegnati alle famiglia di ‘ndrangheta radicate a Pioltello. Insieme a Maiolo è stato condannato, a un anno e quattro anni di reclusione, anche A.B., 47 anni, con dimora nel Vimercatese, ritenuto uno dei prestanomi insieme a D.T., 42 anni, la cui posizione è stata stralciata.

Lo zio di Giovanni, Cosino, era già stato condannato nella maxi-inchiesta Crimine Infinito e poi a 13 anni anche nella recente indagine sui collegamenti tra clan e politica per le ultime elezioni comunali a Pioltello in cui è stato condannato anche Giovanni Maiolo a 8 anni e 10 mesi. In un’operazione della Guardia di Finanza di Monza del marzo scorso Giovanni Maiolo era stato raggiunto dal provvedimento di custodia in carcere da detenuto, mentre i due presunti prestanome erano finiti agli arresti domiciliari. In quell’occasione i finanzieri avevano anche sequestrato denaro e beni per oltre 2 milioni di euro.