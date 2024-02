Villasanta, furto con spaccata in farmacia: rubati 300 euro

Villasanta (Monza Brianza), 19 Febbraio 2024 - Furto con spaccata alla ricerca di contanti domenica notte nella farmacia di via Buonarroti a Villasanta. Questa mattina il titolare, arrivato per aprire la farmacia, ha trovato un grosso foro nella parte inferiore della porta di ingresso in vetro, da cui i ladri si sono introdotti nel negozio.

Dopo avere perlustrato l'interno dei locali, ha scoperto che dai cassetti mancava il fondo cassa, circa 300 euro in contanti, mentre i malviventi non avevano portato via medicinali o altri prodotti dagli scaffali della farmacia.

È scattato l'allarme ai carabinieri, che ora stanno indagando per individuare i responsabili, anche accedendo alle immagini delle telecamere di videosorveglianza delle attività commerciali che si trovano nella zona intorno alla farmacia.