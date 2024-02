Rapinata e massacrata di botte. Dormiva in negozio dopo i furti

Arrestata dai carabinieri della Tenenza di Seriate una 33enne, originaria di Roma, per rapina in concorso e denunciato il suo complice, un 28enne originario della Bosnia Erzegovina. È successo mercoledì, all’alba, quando un uomo e una donna sono entrate prima in un ristorante e poi in un bar-tabacchi che si trovano entrambi in via per Azzano San Paolo, a Grassobbio, e hanno rubato bottiglie di liquori, circa 1.400 euro in contanti e prodotti di tabaccheria per un valore di circa 4.800 euro. I malviventi sono stati sorpresi dall’intervento della proprietaria del bar-tabacchi. La donna, reduce da un precedente furto subito il 12 febbraio, aveva deciso di dormire nel negozio e, appena si è accorta dei ladri, ha deciso di affrontarli per farli desistere. Invece l’uomo l’ha gettata a terra ed è scappato, mentre la donna, per guadagnarsi la fuga, l’ha colpita al volto e al capo trascinandola per diversi metri verso la porta e procurandole anche ferite ai piedi. Ma nel frattempo è intervenuto il proprietario del ristorante, vittima del furto delle ore precedenti che è riuscito a bloccare la donna che stava fuggendo dal bar-tabacchi e ha chiamato i carabinieri. L’uomo è invece riuscito a fuggire. I carabinieri hanno arrestato la donna, con diversi precedenti. Dopo la perquisizione, addosso alla 33enne è stata trovata parte della refurtiva, poi restituita al legittimo proprietario. La proprietaria del bar-tabacchi è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Bolognini di Seriate, dove ha avuto una prognosi di 15 giorni. I militari hanno poi chiarito che la 33enne faceva parte di un gruppo di clochard che gravitano all’aeroporto di Orio. Altra rapina in città in zona stazione. Questa volta è successo vicino alla questura, in via Noli, dove venerdì pomeriggio una donna sola in casa si è trovata davanti un ladro armato di coltello. Erano circa le 16 quando il malvivente ha fatto irruzione nell’appartamento passando direttamente dalla porta d’ingresso che non era stata chiusa a chiave. Sotto la minaccia di un coltello ha intimato alla padrona di casa, colta di sorpresa e impaurita, di consegnargli il denaro. Il rapinatore è stato rintracciato qualche minuto più tardi in un locale di via Quarenghi. Si tratta di un 22enne italiano di origine senegalese, con precedenti specifici: è stato arrestato. Francesco Donadoni