Incivili in azione. Pneumatici abbandonati in via San Martino

Pneumatici abbandonati a bordo strada, come se nulla fosse, in una via a due passi dal centro. Un gesto incivile, il cui conto ora lo pagheranno tutti i lissonesi, visto che il costo di recupero e smaltimento di questi rifiuti inquinanti se l’è dovuto sobbarcare il Comune, con una spesa di quasi 1.800 euro. L’episodio è successo nei giorni scorsi: il ritrovamento è avvenuto in via San Martino, su un’area di proprietà del municipio. Dopo la segnalazione arrivata agli uffici di via Gramsci, il Comune non ha potuto far altro che affidare a Gelsia l’intervento straordinario di rimozione delle gomme. Eliminare quei rifiuti, smaltendo correttamente gli pneumatici, ha comportato un impegno economico complessivo di 1.781 euro e rotti per le casse pubbliche. Non è la prima volta che abbandoni del genere vengono segnalati a Lissone: già in passato il Comune si è dovuto occupare di recuperare gomme di veicoli lasciati come rifiuti in aree verdi del territorio.

F.L.