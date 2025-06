Il Moto Club e il trial tricolore. Più di 100 volontari in Valmalenco

Da Lazzate alla Valmalenco per firmare ancora un altro grande evento del trial nazionale. Sono più di cento i volontari del Moto Club Lazzate in aggiunta ai consociati del Reziatrial di Delebio presenti oggi e domani a Lanzada per gestire al meglio la doppia sfida del trial. In Valmalenco sono in programma le uniche due prove lombarde del Campionato italiano e ancora una volta la Federazione motociclistica italiana si è affidata al club dell’elefantino di Lazzate, guidato da Donato Monti e Tino Moltrasio, con la lunga esperienza di giudice internazionale di Ugo Pizzi. Due prove, due giorni di gara, sabato e domenica, per tutte le categorie del trial italiano. Dodici zone di gara racchiuse in una distanza di poco più di 2 chilometri e collegate da una pista ciclopedonale, così da garantire al pubblico la possibilità di vederle tutte senza difficoltà. I volontari del Moto Club Lazzate e quelli dell’affiliato Reziatrial di Delebio sono al lavoro da giorni per allestire al meglio il percorso, mentre per il fine settimana sono attesi moltissimi appassionati per vedere in azione circa 200 piloti. Accoglienza e operazioni preliminari in corso da ieri. Da oggi alle 13 il via alle gare, per poi riprendere domenica dalle 8.30 alle 16.30. "È un evento di grande rilievo sportivo e di grande richiamo turistico per una zona alla quale siamo molto legati", ha sottolineato il presidente Donato Monti alla presentazione, accanto al sindaco Andrea Monti e all’assessore allo Sport, Giuseppe Zani, che hanno rimarcato la vicinanza del Comune di Lazzate al Moto Club.

Per il pubblico ci sarà ingresso gratuito a tutte le aree della manifestazione: un’occasione unica per trascorrere un weekend in montagna, tra scenari meravigliosi, assistendo a una gara sportiva di altissimo livello e con la garanzia di una organizzazione al top, come da tradizione del Moto Club Lazzate.