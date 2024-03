Varedo, incidente in via Umberto I: grave motociclista

Varedo (Monza Brianza), 12 Marzo 2024 - Un motociclista è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza per un grave incidente stradale accaduto questa stamattina poco dopo le 6 in via Umberto I a Varedo, quando una moto si è scontrata con un'auto.

Sono stati allertarti subito i soccorsi e sul posto sono state inviate un’ambulanza e un’automedica. Ad avere la peggio il centauro, un uomo di cui al momento Areu Monza e Brianza non ha riferito l’età. Le condizioni sono apparse subito molto gravi e il ferito è stato sottoposto alle prime cure d'urgenza dal personale dell’automedica e poi trasferito in ambulanza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri a cui spetta ora il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell'incidente.