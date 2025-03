Un omaggio al genio di Maria Callas. Parole e musica di una vita fuori dall’ordinario

Parole, musica e canto per un tributo toccante e coinvolgente a una voce che ha cambiato il mondo dell’opera lirica. Un omaggio al soprano più leggendario di sempre, che ne farà scoprire la figura pubblica affascinante ma anche gli aspetti più intimi e personali. È lo spettacolo teatral-musicale “Callas - La Diva Divina“, che verrà portato in scena oggi alle 21 al centro culturale teatro OppArt di Sovico. A salire sul palco di via Giovanni da Sovico saranno l’attore Alfredo Oppio, che è anche autore del testo e regista, insieme al soprano Sofia Maria Riva e al pianista Francesco Parravicini. La rappresentazione condurrà in un viaggio emozionante nei trionfi, nelle passioni e pure nelle tragedie che hanno segnato la vita della Callas: sarà un modo per conoscerne il talento, il prezzo pagato per la sua grandezza, la forza che sta dietro il mito, la sua genialità e la sua vulnerabilità. Info 039.900.84.48, prenotazioni a biglietteria@oppart.it. Teatro e musica saranno i protagonisti anche del resto della programmazione del teatro OppArt per il mese di marzo. Venerdì 14 Ussi Alzati, Barbara Bertato, Alfredo Colina e Monia Cacciero saranno gli interpreti della commedia brillante “Eccoci Qui... Quo e Qua“, l’esilarante amarcord di tre amici da una vita. Sabato 15, invece, “Donne In-Canto“, un concerto che celebrerà le icone femminili della musica dagli anni ‘60 a oggi, con 7 cantanti che daranno voce a 21 brani intramontabili. Venerdì 21 la lettura musicale “Quello che le donne non dicono“, sabato 22 “Burlesque Experience“ e venerdì 28 “Stanze di poesia“ con il collettivo That Girl, mentre sabato 29 il tributo a Mina “Le Mine Vaganti“.

Fabio Luongo