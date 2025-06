Un futuro più verde per la Brianza. Svelato il Parco Valle del Seveso

Una rinascita ecologica e sociale della Brianza: in un incontro pubblico a Meda, a cui hanno partecipato associazioni e cittadini, è andata in scena la presentazione del progetto del Parco fluviale e territoriale della Valle del Seveso. Un percorso ambizioso, come ha spiegato Giorgio Garofalo, consigliere di Seveso Futura e della Provincia: "Stiamo contribuendo a scrivere un capitolo importante per il nostro territorio. Sono quei momenti che a distanza di anni si rivelano passaggi chiave, avvii di processi inarrestabili e decisivi". Il consigliere ha ribadito la piena disponibilità a contribuire in modo propositivo alla realizzazione del Parco, evidenziando la necessità di un’azione coordinata tra livello comunale e provinciale: "Le due dimensioni si sposano perfettamente in progetti di questa natura. Come Seveso Futura, insieme a liste civiche, associazioni e gruppi ambientalisti, siamo stati parte attiva di questa idea fin dal principio. E sono contento che anche in Regione si stia lavorando in maniera trasversale a questo progetto". Per Garofalo, il Parco Valle del Seveso non è solo un’iniziativa ambientale, ma uno strumento di rigenerazione urbana, sociale e culturale, un progetto che può dare nuovo senso al territorio e nuova qualità alla vita dei cittadini. "Significa pensare alla mobilità sostenibile, alla salute, al benessere delle famiglie, alla crescita dei bambini. Significa costruire comunità e futuro".

All’appello manca l’amministrazione di Seveso che ha espresso con una nota il proprio disinteresse rispetto al progetto del Parco fluviale. Ha aggiunto Garofalo: "Un’azione che tenta di sabotare un progetto già ben avviato e che avrebbe ricadute grandiose sul territorio. Un atteggiamento politicamente miope che apre a cattivi pensieri in tema di conflitti di interesse su urbanistica ed edilizia privata. Non permetteremo che questa cattiva politica intralci il percorso di realizzazione del Parco della Valle del Seveso. Il Parco fluviale oggi è possibile. Sta a noi continuare questa storia".