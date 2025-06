Triplo tributo ai Nomadi e ad Augusto Daolio

Le canzoni, le immagini e le parole. Un concerto, una mostra e i racconti della vita e dei pensieri di Augusto Daolio, accompagnati dalla musica. Un triplo appuntamento tutto dedicato ai Nomadi, al loro ininterrotto percorso artistico lungo più di sessant’anni e a colui che ne è stato per tanti anni la carismatica voce. È l’evento che si terrà oggi a Verano, organizzato dalla Pro Loco in collaborazione col Comune: sarà un’unica, lunga serata con cui calarsi nella leggenda della band emiliana e soprattutto un omaggio ad Augusto Daolio.

Si partirà alle 18 nealla biblioteca di via Nazario Sauro con “Un solo sogno la libertà“, con Rosanna Fantuzzi e Paolo Montanari che guideranno in un viaggio attraverso le storie del fondatore dei Nomadi: verranno condivisi ricordi, racconti e pensieri legati ad Augusto Daolio e alla sua musica che ha ispirato più di una generazione. Ad accompagnare il racconto ci saranno le note di Alessandro Peretto. Contemporaneamente, sempre in biblioteca, si potrà visitare una mostra fotografica dedicata ad Augusto Daolio.

Subito dopo, alle 21, nel Parco della Pace in via San Giuseppe concerto-tributo ai Nomadi con l’esibizione della band dei Ma Noi No, dal titolo “Le strade, gli amici, il concerto tour - Un lungo viaggio tra canzoni, ricordi ed emozioni“. I Ma Noi No sono molto più di una semplice tribute band: con i Nomadi condividono le stesse radici culturali emiliane e rappresentano una sorta di ponte tra il passato e il futuro del gruppo guidato da Beppe Carletti.

Nello spettacolo di stasera daranno fondo al repertorio storico dei Nomadi, suonando in particolare le canzoni interpretate da Augusto e che hanno segnato il rock italiano: dalla profondità di “Dio è morto“ a “Io vagabondo“ e “Un giorno insieme“. Info 388.18.81.129.

F.L.