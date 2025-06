Gli affreschi ritrovati della Rsa Scola

Dopo due anni di lavori e un investimento di circa 50mila euro, l’affresco nella cappella interna della Rsa Scola di Besana in Brianza è stato restaurato. Un’opera del 1512, attribuita alla scuola del Bergognone, che è nella cappelletta e mostra la sua bellezza originaria: al centro, una Crocefissione, affiancata da angeli musicanti e dalle figure di Santa Lucia e Santa Caterina d’Alessandria, patrona della città. Racconta Luisa Villa, presidente della Fondazione Scola: "Nel 2023 abbiamo deciso che dopo mille anni, il soffitto ligneo di circa cento metri era malconcio, e anche il fascione decorativo della parte ovest.

Abbiamo deciso di chiedere un finanziamento tramite il Pnnr, nell’ambito del bando regionale per la “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale“ e proprio durante i lavori abbiamo scoperto che sotto il fascione era nascosto un tesoro, che ora è di tutti i besanesi. La fascia decorativa era stata coperta da due strati di pittura nel corso dei secoli. Il restauro ne ha rivelato i dettagli cromatici e stilistici, portando alla luce una scena ricca di commozione, eseguita secondo i canoni della scuola del Bergognone, maestro del Rinascimento lombardo. Non solo: è apparsa sui muri Santa Caterina, un simbolo di fede e identità per Besana. La sua presenza nell’opera, insieme a Santa Lucia e agli angeli musicanti, aggiunge valore all’intervento conservativo". Il contributo, di 39.053,86 euro, erna stato assegnato con decreto regionale del 6 luglio 2022. A completare la cifra sono stati i fondi della Fondazione Scola, per un totale di circa 50.000 euro e anche una donazione di lascito testamentario.

Son.Ron.