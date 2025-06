La Boscherona avrà un chiosco con bar e servizi

Entro settembre sarà ultimato un nuovo chiosco all’interno dell’area verde di San Fruttuoso, con una parte destinata a bar e una a servizi igienici, finora assenti. Si tratta di un’opera attesa da anni, nata da un confronto tra amministrazione comunale e consulta di quartiere, e resa possibile da una convenzione tra il Comune di Monza e Coop Lombardia. Sarà infatti la cooperativa a finanziare interamente l’intervento, dal valore complessivo di 120.400 euro.

Il chiosco sorgerà su una superficie di 38,40 metri quadrati, sviluppandosi in una struttura di 9,60 metri per 4. In fase progettuale è stata data particolare attenzione all’integrazione ambientale: il rivestimento esterno sarà in doghe di ecolegno ignifugo, la copertura impermeabilizzata sarà di colore verde per armonizzarsi con il paesaggio, mentre i pannelli coibentati garantiranno isolamento e sostenibilità. Completano l’intervento serramenti in ferro con vetri di sicurezza e griglie antintrusione, e pavimentazione interna in ceramica. Sul fronte dei servizi, il chiosco porterà al parco un impianto idrico-sanitario moderno e accessibile anche a persone diversamente abili, oltre a un impianto elettrico di nuova generazione. Un salto di qualità per la fruizione dell’area verde, che da tempo rappresenta un punto di riferimento per residenti, famiglie e sportivi. "La presenza del chiosco – sottolinea l’assessore al Governo del territorio, Marco Lamperti – andrà ad arricchire in modo significativo l’offerta di servizi al Parco della Boscherona, nel pieno rispetto del contesto ambientale". Resta esclusa la riattivazione delle aree barbecue nei pressi della nuova struttura, tema che aveva in passato generato discussioni tra residenti e utenti del parco.

A.S.