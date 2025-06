Mucche in fuga a nuoto sul Villoresi

Galline in fuga che hanno fatto scuola. Il gruppo di bovini sorpresi ieri a nuotare nel canale Villoresi, a Lonate Pozzolo, fa venire alla mente il divertente film del 2000 centrato sulle comiche peripezie di un gruppo di galline ovaiole che tentano disperatamente la fuga dalla schiavitù del pollaio, sfinite dal dover produrre uova a tambur battente per i loro avidi proprietari. Una ventina di loro ha preso il coraggio a quattro zampe e si è gettata nel canale cominciando a nuotare. O è stato un incidente di percorso, stavano solo pascolando in un campo all'aperto, un passo falso e sono caduti senza volerlo nel canale?

Il loro numero, una ventina, fa in realtà pensare a un progetto studiato a tavolino chissà da quante notti: il desiderio di libertà, di non essere rinchiusi in recinti, di sfuggire a un destino purtroppo già segnato. Le mucche hanno nuotato per qualche chilometro assaporando l'acqua fresca del canale, il sole. Quasi a volerci dire, esistiamo, ecco i nostri corpi. Non siamo solo hamburger o fettine avvolte nel cellophane al banco gastronomia. All'altezza di Arconate uno sbarramento creato dai vigili del fuoco ha interrotto la fuga. Le mucche sono state riportate a riva e poi all'allevamento. Chi le avrà tradite? Chi sarà stato il delatore?