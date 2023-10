La vendita di calze finì con una tentata estorsione e insulti omofobi. Un 25enne patteggia dieci mesi

Monza, 12 Ottobre 2023 - "Mai sei mica fr*cio?", urlato continuamente dopo il rifiuto di acquistare delle paia di calze, poi la minaccia di riprenderlo con un video, millantando molestie sessuali inesistenti e infine la richiesta di 100 euro per permettergli di allontanarsi. Vittima di questa vicenda, avvenuta la mattina del 16 dicembre del 2020 sul treno Milano-Monza, un 63enne brianzolo che, dopo essere stato preso di mira da due ragazzi, era sceso alla stazione ferroviaria monzese e si era diretto alla stazione della polizia ferroviaria per sporgere denuncia.

Oggi al Tribunale di Monza il gup del Tribunale di Monza ha accolto il patteggiamento della pena di 10 mesi, dopo una lettera di scuse e un risarcimento del danno morale, del 25enne napoletano imputato di tentata estorsione. Il giovane era stato identificato dalle telecamere e riconosciuto dal 63enne. A suo supporto si era schierata l'associazione Brianza Oltre l'Arcobaleno, che però non era parte civile nel procedimento penale.

"Denunciare di aver subito una discriminazione omofobica o una violenza non è facile, ma è necessario - sostiene Oscar Alfonso Innaurato del Direttivo di BOA -. Si deve reagire per contrastare il fenomeno ed evitare che qualcuno si senta libero di agire impunito. Un nostro associato è stato aggredito, insultato, ed ha subito un tentativo di estorsione e con grande determinazione e coraggio è andato fino in fondo, permettendo la cattura di uno dei malviventi".

La denuncia aveva dato vita ad un presidio, a cui hanno partecipato anche Possibile, Lab Monza, Amnesty International, Cgil e il Pd con l'assessora alle pari opportunità di Monza, Andreina Fumagalli, dove erano stati invitati tutta la comunità arcobaleno e "tutti coloro che si indignano per le ingiustizie", anche per "ribadire l'assenza di una legge italiana e regionale che contrasti l'odio a sfondo omolesbobitransfobico" perché "è impensabile che ancora nel 2023 un aspetto così personale possa essere utilizzato per recare offesa a un soggetto".