Enrico Camanzi
Un tesoro in soffitta
12 set 2025
ROBERTO SANVITO
Tennis Ceriano sotto rete. Già pronte al campionato

In squadra due nuove giocatrici e tutte le protagoniste della scorsa stagione

La svizzera Ylena In-Albon è uno dei nuovi innesti nella formazione di A2 di Ceriano

La svizzera Ylena In-Albon è uno dei nuovi innesti nella formazione di A2 di Ceriano

Il Club Tennis Ceriano morde il freno. Nel circolo già ferve l’attività visto che tra poco più di 20 giorni scatta il campionato di serie A2 femminile e proprio nelle ultime ore la compagine biancorossa ha scoperto i nomi delle avversarie che dovrà affrontare nel girone 4: si tratta della Canottieri Casale, vincitrice dello scudetto nel 2022 e nel 2023, ma retrocessa nella passata stagione; del Tennis Training di Foligno e dell’Apem Copertino. I 3 impegni casalinghi, sui campi in sintetico della Robur Saronno, sono previsti il 5 ottobre contro Casale, il 19 contro Foligno e il 2 novembre contro Copertino.

Domenica 12 ottobre la prima trasferta in provincia di Lecce, il 26 la gara nel Monferrato e il 9 novembre la chiusura della regular season in Umbria. Cambia la formula rispetto al recente passato: la vincitrice di ogni raggruppamento accederà ai play-off promozione, mentre la seconda classificata si assicurerà la permanenza di A2. Play-out salvezza, invece, per terza e quarta. Rispetto alla formazione che lo scorso novembre si guadagnò la salvezza al termine della fase a gironi, il team capitanato da Silverio Basilico è stato integrato con 2 nuovi innesti in grado di far fare il salto di qualità: si tratta della svizzera Ylena In-Albon (numero 276 Wta con un best ranking al numero 110) e dell’azzurra Enola Chiesa. Oltre a loro, confermate tutte le protagoniste della passata stagione: dalla “senatrice“ Anna Turati a Greta Greco Lucchina e Carola Cavelli, più le “vivaio“ Rachele Zingale, Maria Aurelia Scotti e Martina Morotti. Nel team pure Camilla Scala e Ilaria Pennati.

Intanto al Club Tennis Ceriano è tempo di Trofeo Campaccio: il tradizionale torneo Open combined del circolo brianzolo si concluderà domenica con le finali. Fra i 57 partecipanti del tabellone maschile spiccano i nomi di Leonardo Nava e di Riccardo Rizzo. Nel tabellone femminile la più attesa è Karin Conti.

