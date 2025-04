Tecnico installatore di serramenti e porte

Azienda di vendita e posa in opera di serramenti con sede a Lissone ricerca un operaio installatore serramenti e porte junior/senior con i seguenti compiti: installazione di serramenti e porte presso centro specializzato, utilizzo attrezzi. Si richiede: patente B, precisione nell’operato, curiosità e passione nel proprio lavoro. L’esperienza nel settore non è richiesta ma verrà considerata nella valutazione del candidato. Nel caso di apprendista, la risorsa verrà affiancata dal caposquadra allo scopo di trasmetterne le competenze per renderlo autonomo nelle attività. Si offre contratto determinato o di apprendistato (sulla base dell’esperienza) full time da lunedì al venerdì con orario 8.30 - 12 e 13.30- 17.30. Inviare candidature con cv allegato a ido.monza@afolmb.it, rif. 8APR252.

Vetreria a Desio cerca un operaio montaggio vetro per installazione e montaggio serramenti presso clienti. Si richiede patente B, automunito. Si offre contratto di apprendistato o contratto determinato con scopo assunzione definitiva, orario full time. Inviare cv a ido.cesano@afolmb.it, rif. 17FEB253.