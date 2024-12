Maxi tamponamento a catena sulla 36: domenica da incubo con code chilometriche

Briosco (Monza e Brianza), 15 dicembre 2024 – Verso le 16 di oggi, domenica 15 dicembre, c’è stato un tamponamento ad effetto domino sulla Statale 36 tra Briosco e Giussano in direzione Milano. In questo caso sulla Valassina, si sono tamponate ben cinque vetture con una decina di persone coinvolte. Nessuna sarebbe in gravi condizioni.

Sul luogo dell’incidente è accorsa l’automedica di Monza e una pattuglia della Polstrada di Monza oltre che due ambulanze. Dato il numero di mezzi e persone coinvolte il traffico è bloccato con code chilometriche che si sono allungate fino a Nibionno (Lecco) e sono proseguite verso Milano.