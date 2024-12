Incidente d’auto a Lonate Ceppino, coinvolti quattro giovani tra i 18 e i 21 anni

Lonate Ceppino (Varese), 15 dicembre 2024 – Incidente stradale, nella notte tra sabato 14 e domenica 15 dicembre, poco dopo l’1.30, lungo la Strada Provinciale 2, nel territorio comunale di Lonate Ceppino, nel Varesotto. Un’automobile, per cause ancora in fase di accertamento, è finita contro un ostacolo. A bordo quattro giovani, rimasti feriti ma non in gravi condizioni.

Dopo lo schianto, sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Saronno, i Vigili del Fuoco di Varese e diverse squadre di soccorso della Soreu dei Laghi.

Secondo quanto riportato dai soccorritori, tra gli occupanti del veicolo c'erano due ragazze di 18 e 19 anni, un ragazzo di 18 anni e una giovane di 21 anni.

Un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Varese ha trasportato una delle persone coinvolte in codice verde all’ospedale di Tradate. Mentre gli altri tre occupanti non hanno avuto bisogno di ricovero e sono stati assistiti direttamente sul posto.

I Vigili del Fuoco hanno invece messo in sicurezza il veicolo e l’area circostante. Le forze dell’ordine chiariranno l’esatta dinamica e le cause di quanto accaduto.