Olginate, incidente tra due auto: quattro giovani rimasti incastrati tra le lamiere. Uno è grave

Olginate (Lecco), 15 dicembre 2024 – Incidente nella notte a Olginate. Quattro giovani sono rimasti feriti, uno è grave.

L'incidente è successo verso le 2.30 in via Mario Redaelli, il tratto di Sp 59 che attraversa il paese. I quattro viaggiavano a bordo di due auto diverse: hanno tra i 21 e i 32 anni. Dai primi accertamenti sembra siano rimasti coinvolti in uno scontro frontale.

Per soccorrerli sono interveniti i sanitari di Areu con i volontari del Soccorso bellanese, della Croce verde di Bosisio Parini e della Croce bianca di Besana Brianza. Sul posto anche i soccorritori dell'eliambulanza di Sondrio in missione notturna. E' stato necessario pure l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco per estrarre i quattro dagli abitacoli delle macchine: hanno dovuto utilizzare cesoie e divaricatori pneumatici per aprire un varco da cui liberarli.

I giovani sono stati poi stabilizzati e trasferiti d'urgenza in ospedale, tre a Lecco e il più grave invece al Circolo di Varese, dove è stato trasportato con l'eliambulanza. Le condizioni di quest'ultimo sono gravi.