Specialisti della pet therapy, al via il corso di ultimo livello con Ats

Animali che fanno del bene. Sicuramente negli ultimi anni la disciplina della “pet therapy“ ha riscosso grande successo e, proprio per questo, è divenuta più complessa e varia oltre che più apprezzata.

Di cosa si tratta? È una disciplina che ha l’obiettivo di migliorare le condizioni di persone fragili, come anziani, malati o disabili, e persone in fase evolutiva, in particolare i bambini, attraverso l’interazione con animali d’affezione svolta durante appositi percorsi educativi e terapeutici. I benefici degli interventi assistiti con animali sono molteplici e scientificamente provati in istituti come scuole, case di riposo e ospedali.

Gli animali protagonisti delle sedute di terapia possono essere cani, gatti, ma anche conigli, cavalli e molte altre specie.

Ovviamente le interazioni saranno diverse a seconda del paziente in cura e del tipo di animale scelto per la terapia.

Tutto deve categoricamente avvenire sotto la sorveglianza di personale formato che opera secondo linee guida nazionali.

A questo proposito Ats Brianza, attraverso il suo dipartimento veterinario, si sta occupando da alcuni anni della creazione di corsi, suddivisi in tre livelli, con l’obiettivo di formare nuovi operatori incrementando in questo modo il numero di personale specializzato a disposizione per prestare un servizio sempre più richiesto da operatori sanitari e soprattutto utenti.

Tra il 2022 e il 2024 è stato possibile partecipare a 2 corsi di livello propedeutico, seguiti da 2 corsi base.

Adesso rimane l’ultimo livello del corso ovvero quello avanzato, che avrà inizio il 3 aprile e si terrà all’auditorium di Ats Monza. Attraverso il corso, articolato in parte teorica, visite guidate, tirocinio ed esame, verranno fornite tutte le competenze necessarie ai futuri nuovi operatori. Le iscrizioni sono aperte fino al 28 marzo e disponibili per chi ha già l’attestato di livello base.

