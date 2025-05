Avvicinava i ragazzini per vendere la droga: arrestato il pusher della stazione di Monza

Monza, 23 maggio 2025 – Il pusher della stazione. Martedì scorso, gli agenti della Questura di polizia di Monza hanno tratto in arresto un cittadino marocchino colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente nei pressi dei giardini di piazza Arosio a Monza.

Alle 15.30 circa, dopo aver avuto notizia di una notevole attività di spaccio all’interno dei giardinetti antistanti la stazione ferroviaria, un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblica, mentre percorreva corso Milano si è appostato in modo da poter controllare eventuali movimenti sospetti di un gruppo di ragazzi che stazionavano sulle panchine di piazza Arosio. L'attenzione dei poliziotti è stata catturata in particolare da un uomo che faceva avanti e indietro all’interno della piazza, guardandosi intorno con fare guardingo e agitato, per poi avvicinarsi a un gruppo di ragazzi seduti sui muretti che delimitano l’area della fermata dei bus di linea, scambiando alcune frasi con loro.

Alla vista dell’equipaggio, l’uomo ha lasciato cadere a terra un oggetto di colore marrone che teneva nella mano sinistra, per poi allontanarsi in direzione di via Italia e occultare all’interno della vicina cabina dell’Enel un pacchetto di sigarette marca Marlboro Light. Dinanzi a questo comportamento sospetto, i poliziotti hanno deciso di sottoporre a controllo l'uomo. E sono andati a recuperare quanto aveva nascosto nella cabina: circa 34 grammi di hashish, suddivisi già in dosi pronte per essere vendute, e 330 euro in contanti di piccolo taglio, chiaramente riconducibili alla precedente attività di spaccio.

Il cittadino marocchino di 34 anni, irregolare sul territorio nazionale e con numerosi precedenti di polizia e condanne passate in giudicato per reati di estorsione, furto e spaccio di sostanze stupefacenti, è stato tratto in arresto per rispondere del reato di detenzione a fini di spaccio di hashish e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la celebrazione del rito per direttissima. A seguito dell’udienza di convalida, il Tribunale di Monza ha convalidato l’arresto e, in ragione del grave pericolo di recidiva e dei numerosi precedenti di polizia e delle numerose condanne, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.