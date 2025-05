Luca Lucci, chiesti 10 anni di carcere per il capo storico della Curva Sud

Milano – Il pm della Dda di Milano Paolo Storari ha chiesto 10 anni di reclusione per Luca Lucci, storico capo della Curva Sud milanista imputato come mandante del tentato omicidio dell'ultrà Enzo Anghinelli e di associazione per delinquere finalizzata ad aggressioni ed estorsioni.

La richiesta è arrivata nella requisitoria, nell'aula bunker davanti al carcere di San Vittore, nel processo sulle curve di San Siro. Chiesti 10 anni anche per Daniele Cataldo, vice di Lucci e ritenuto l'esecutore materiale del tentato omicidio del 2019. Chieste altre condanne per ultrà milanisti e poi arriveranno le richieste anche per quelli interisti.

Luca Lucci, ormai ex leader del secondo anello blu milanista

Lo scorso 20 maggio lo stesso pm Storari aveva chiesto condanne per altri tre imputati nel processo contro gli affari sporchi della curva rossonera. Nel dettaglio, erano stati chiesti sei anni e dieci mesi di carcere per Francesco Lucci, il fratello di Luca, e quattro anni e dieci mesi per l'ex bodyguard di Fedez, Christian Rosiello e per Riccardo Bonissi.