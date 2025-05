Nel ricordo di Giorgia. Parte la raccolta fondi

Saranno celebrati domani a Cesano, nella frazione Villaggio Snia dove è cresciuta, i funerali di Giorgia Rota, la 29enne alpinista travolta sabato scorso da una valanga in Svizzera. In sua memoria, la comunità della palestra Crossfit Valax di Seregno, dove era "di casa", ha promosso anche una raccolta fondi tramite piattaforma Gofundme. Giorgia Rota è morta mentre stava affrontando la scalata dell’Alphubel a oltre 4.000 metri di altitudine con Alessandro Aresi di Lacchiarella, in provincia di Milano. I due alpinisti sono stati trovati senza vita dalle squadre di soccorso svizzere e identificati domenica: i famigliari di Giorgia sono partiti alla volta della Svizzera subito dopo per il riconoscimento. Giorgia Rota era cresciuta al Villaggio Snia, dove molti la ricordano per la sua forte personalità, il suo sorriso e la sua voglia di esplorare il mondo che l’ha portata negli ultimi anni a visitare molti Paesi, raccontando le esperienze sulla pagina Instagram “Giorgiafacose”. Proprio al Villaggio Snia, nella parrocchia dei Santi Carlo e Ambrogio, si terrà la cerimonia funebre alle 15 di domani. Parole struggenti sono state scelte dai famigliari per l’annuncio funebre: "Mamma Patrizia, papà Angelo e la sorella Marika accompagnano Giorgia Rota a scalare la vetta più alta".

Intanto, la comunità della palestra di Seregno dove Giorgia Rota "ha trascorso gran parte delle sue giornate da più di dieci anni a questa parte", come scrivono i promotori, hanno lanciato la raccolta fondi per "essere vicini ai parenti di Giorgia nell’affrontare questo momento particolarmente difficile sotto tutti i punti di vista e continuare a essere per lei una grande famiglia". "La nostra non è una palestra comune ma più un gruppo affiato di persone", spiegano da Crossfit Valax. "Giorgia è stata un pilastro portante e un membro fondamentale. L’abbiamo vista crescere e diventare la persona meravigliosa che tutti portiamo nel cuore. La sua dirompente voglia di vivere, il suo sorriso contagioso e la sua anima speciale rimarranno per sempre parte di noi". La raccolta fondi, che ha ricevuto già 400 donazioni arrivando a oltre 17.500 euro, si può sostenere cercando “giorgiafacose” all’interno di gofundme.com.