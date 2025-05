Agrate, minacce alla ex: arrivano i carabinieri e trovano cocaina in gran quantità, arrestato 49enne

Agrate Brianza (Monza Brianza), 22 maggio 2025 – Spediva fotografie minatorie alla sua ex, si è ritrovato i carabinieri in casa ed è stata scoperta la sua attività parallela: spacciava cocaina.

O almeno ne deteneva in grande quantità, visto che i militari della stazione di Brugherio, quando sono arrivati nella sua abitazione per dare esecuzione a un’ordinanza di divieto di avvicinamento emessa dal Tribunale di Monza in relazione a un procedimento per atti persecutori, hanno trovato 470 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi, due telefoni cellulari privi di scheda SIM e una carta di debito intestata a terzi.

I carabinieri della Stazione di Brugherio a quel punto hanno tratto in arresto un 49enne di origine tunisina, domiciliato ad Agrate Brianza, per detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. A tradire l’uomo, appunto, le fotografie dal contenuto minatorio inviate più volte alla vittima. La perquisizione domiciliare ha fatto il resto. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato dichiarato in arresto e su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Monza, è stato portato alla casa circondariale di via Sanquirico.

