Una sfida contro l’isolamento “Easy”, la tv a misura di anziani

In risposta alla crescente sfida dell’invecchiamento della popolazione e alla carenza di personale di accudimento, la cooperativa La Meridiana, ieri ospite dell’Ac Monza allo U-Power Stadium, ha annunciato il lancio di Easy.tv, dalla piattaforma Isidora progettata per supportare la memoria, favorire la connessione tra le generazioni e contrastare l’isolamento. Ispirata a “Le città invisibili” di Italo Calvino, Isidora viene caricata su tablet e offre documentari, musica, arte e consigli di salute e medicina, spiegati con un linguaggio semplice, lento e a frequenze audio adatte agli anziani. Valorizza le memorie, creando uno spazio digitale dove passato e presente si incontrano. Dai contenuti registrati si passa a Easy.tv, il format televisivo - gestito da un regista, un fotografo e due attori - che dalle 8.30 alle 17.30 propone video basati sulla cromoterapia, musica rilassante e attività che, somministrate secondo un piano personalizzato, hanno dimostrato di diminuire l’ansia e l’agitazione. L’ecosistema di Isidora, accessibile anche tramite Easy.tv, può essere utilizzato per insegnare la storia, attraverso una narrazione immersiva e interattiva, rendendo l’apprendimento più coinvolgente. La piattaforma favorisce la creazione di opere che intrecciano memorie personali e collettive, dando vita a nuove forme di espressione artistica accessibili tramite Easy.tv. "Isidora, con Easy.tv, supporta i caregiver per gli anziani a domicilio - commenta Fulvio Sanvito, direttore generale della cooperativa La Meridiana - ma è anche uno strumento prezioso per le Rsa, consentendo di offrire attività di qualità anche in situazioni di personale limitato".

La città digitale di Isidora fornisce alle strutture l’opportunità di gestire le difficoltà legate alla carenza di personale educativo, garantendo un’offerta di attività diversificata e stimolante in tutti i reparti. La piattaforma offre formazione agli operatori (Oss, educatori, fisioterapisti, volontari) per l’utilizzo efficace di Easy.tv. Viene proposta alle Rsa a 4 euro al giorno, con abbonamenti da 1.500 euro all’anno. Antonio Sebastiano, direttore dell’Osservatorio settoriale delle Rsa, Liuc, conferma l’importanza di soluzioni innovative come Easy.tv: "La carenza di personale nelle Rsa è una sfida sistemica globale. La sua portata spinge a esplorare soluzioni innovative per garantire la qualità dell’assistenza e sostenere il mantenimento delle autonomie residue degli anziani fragili. Progetti come Easy.tv rappresentano un passo importante in questa direzione".

Cristina Bertolini