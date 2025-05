Spaccio di hashish tra Monza e Milano: una soffiata e tre spacciatori arrestati

Monza, 27 Maggio 2025 - Da Monza a Milano per spacciare hashish. Gli uomini della Squadra Mobile della Questura hanno arrestato 3 cittadini italiani di 28, 38 e 60 anni per spaccio di sostanze stupefacenti.

Operazione della Polizia e arresti

A seguito di notizia confidenziale, dalle prime ore della mattinata di sabato è stato predisposto un servizio di osservazione nei pressi dell’abitazione di un 38enne residente a Monza, privo di pregiudizi di polizia.

Nel corso dell’attività il soggetto è stato visto salire a bordo della sua autovettura con un involucro prelevato dalla propria abitazione. Subito dopo l’uomo è partito cominciando ad effettuare una serie di giri sospetti, fino a raggiungere il Comune di Milano.

Consegna e intervento della polizia

Nel capoluogo meneghino, giunto nei pressi di un edificio ubicato nella zona nord-orientale della città, il 38enne ha provveduto a consegnare l’involucro ad una donna facendolo passare attraverso le inferriate di una recinzione condominiale, dove la stessa abitava.

A quel punto un equipaggio della Squadra Mobile impegnato nell’attività di osservazione lo ha fermato e un altro equipaggio, senza mai perdere di vista la donna, ha individuato l’appartamento da cui era scesa e vi ha fatto accesso per eseguire la perquisizione domiciliare.

Perquisizioni e sequestri

All’interno della casa, nella disponibilità del suo compagno convivente, è stato rinvenuto l’involucro consegnato poco prima, consistente in 5 panetti di hashish per un totale di 486 grammi.

Sono stati inoltre trovati 10 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, un’agenda con nominativi e importi riconducibili ad attività di spaccio e la somma di 480 euro. Successivamente gli investigatori hanno effettuato una perquisizione anche all’abitazione dell’autore della consegna, ubicata in zona San Rocco, dove sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro 2 chili di marijuana, 42 grammi di cocaina, tre bilancini di precisione, una macchina conta soldi e un libro contabile.

Esiti giudiziari

Nei confronti del cittadino monzese è stata disposta la custodia in carcere a Monza in attesa della convalida. Gli altri 2 soggetti arrestati a Milano sono stati sottoposti a giudizio direttissimo e per l’uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari presso l’abitazione della sorella a Milano, mentre nessuna misura è stata applicata alla donna, poiché priva di pregiudizi di polizia.