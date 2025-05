Giovane detenuto trovato morto nel carcere di Varese. La battitura delle sbarre e il grido: “Assassini”

Varese – Un giovane detenuto è stato trovato morto nella sua cella nel carcere dei Miogni di Varese. La scoperta è avvenuta nella mattina di lunedì 26 maggio e in base alle condizioni nelle quali è stato rinvenuto il corpo è probabile che si tratti di suicidio.

Reazioni dei detenuti dopo la tragedia

A seguito della morte del giovane – si vede in un video pubblicato dalla Prealpina – gli altri detenuti hanno praticato come protesta la “battitura” delle sbarre e gridato “assassini”.

Il problema del sovraffollamento

Il carcere di Varese è noto per il suo elevato tasso di sovraffollamento, che in alcuni periodi raggiunge il 95%: vi è lì rinchiuse, cioè, il doppio dei detenuti rispetto a quando gli spazi e il personale permetterebbero. Da tempo è in discussione, in tal senso, la costruzione di un nuovo istituto penitenziario nel Varesotto.

L’abisso delle carceri nazionali

In generale, il sovraffollamento carcerario in Italia crea condizioni di vita estremamente degradanti che alimentano disperazione e disturbi mentali. Celle sovrappopolate, mancanza di privacy, tensioni tra detenuti e carenza di attività riabilitative generano stress cronico e isolamento psicologico. Il sistema sanitario penitenziario, già sottodimensionato, non riesce a fornire adeguato supporto psicologico.

Diversi studi scientifici hanno mostrato che la perdita di dignità umana, l’ambiente claustrofobico e la percezione di un futuro senza speranza spingono molti detenuti verso gesti estremi. Il sovraffollamento trasforma la detenzione da opportunità di recupero in esperienza disumanizzante che può culminare nel suicidio.