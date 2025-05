Coppia ostaggio di rapinatori in piena notte: l’irruzione in casa, l’arma puntata e quell’accento straniero È successo a Bagnolo Mella, in provincia di Brescia. Le vittime sono una coppia di parrucchieri titolari di negozi a Poncarale e a Ghedi. Indagini affidati ai carabinieri di Verolanuova