Seregno, investito in viale Ripamonti: grave 80enne

Seregno (Monza e Brianza), 4 settembre 2025 – Grave incidente stradale oggi, giovedì 4 settembre a Seregno, in provincia di Monza e Brianza. L’allarme è scattato alle 11.45 in viale Ripamonti, all’altezza dell’incrocio con via Bacone. Un uomo di 80 anni è stato investito da un veicolo riportando gravi ferite.

Intervento dei soccorsi

Come riferito da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia, sul luogo dell’incidente sono intervenuti i mezzi di soccorso. Sul posto un’ambulanza e una automedica. L’anziano soccorso ha riportato ferite a volto, braccia e gambe. Il pensionato è stato soccorso e portato in codice rosso – quello di massima urgenza – all’ospedale San Gerardo di Monza.

Indagini sulla dinamica dell'incidente

Ancora da accertare l’esatta dinamica dell’incidente. La ricostruzione dell’impatto spetterà alla polizia locale, accorsa sul luogo dello schianto insieme ai soccorritori. L’uomo alla guida del mezzo non avrebbe riportato conseguenze, stando alle prime informazioni.