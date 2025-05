Se il teatro esce dal palco. Passeggiata con cuffie e voce

Una passeggiata urbana con cuffie e una voce recitante nelle orecchie. E poi un’originale riscrittura della celebre fiaba di Hansel e Gretel, che diventa un’esperienza da compiere in prima persona, addentrandosi tra le proprie emozioni e paure, e un inconsueto viaggio alla ricerca di strane creature annidate nel grande Bosco Urbano. Tre appuntamenti con il teatro all’aperto e in luoghi insoliti, con l’obiettivo di coinvolgere adulti, famiglie e bambini. È quanto proporrà a Lissone la rassegna “A teatro fuori dal teatro“, un mini-festival che punta ad avvicinare le persone a questa forma d’arte, portandola fuori dai suoi luoghi tradizionali. Una novità per il territorio, che prenderà il via questo weekend e proseguirà fino a settembre, organizzata dal Comune insieme a Campsirago Residenza, centro di ricerca e produzione delle arti performative nel paesaggio. Ogni spettacolo verrà messo in scena in doppia replica.

Si comincerà domani, alle 15.30 e alle 18, con “Just Walking“, una performance che partirà dal Museo d’Arte Contemporanea e accompagnerà in un cammino attraverso le strade del centro cittadino: armati di cuffie, i partecipanti verranno guidati da una voce che parlerà del ruolo del cammino nella nostra cultura nell’evoluzione della storia umana. Si sperimenterà il tema del vagabondare poetico, della strada come luogo della percezione del pericolo, dei pellegrinaggi e delle marce, fino alla meditazione come connessione con l’interiorità di ciascuno. L’evento è pensato per adulti e ragazzi dai 14 anni in su.

Domenica 15 giugno, invece, al MAC di viale Elisa Ancona si terrà una messa in scena originale di “Hansel e Gretel“, con il pubblico chiamato ad addentrarsi in prima persona, insieme ai protagonisti, in oscure stanze segrete, all’interno delle sale del Museo, tra passaggi narrativi, oggetti, immagini, svelamenti ed emozioni, paure e stupori, fino alla casa di marzapane. In questo caso lo spettacolo sarà rivolto ad adulti, famiglie e bambini dai 4 anni in su.

Il 20 settembre, infine, la rappresentazione “INnaturale“ nel grande polmone verde del Bosco Urbano: un insolito scienziato accompagnerà in un viaggio misterioso alla ricerca di strane creature, tra animali immaginari e pensieri da registrare. Tutti gli spettacolo saranno a ingresso gratuito, ma occorre prenotare i posti scrivendo a cultura@comune.lissone.mb.it (nel solo caso dell’evento al MAC l’indirizzo a cui prenotarsi sarà museoprenotazioni@comune.lissone.mb.it).