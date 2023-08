Fumata nera in Prefettura, i vigili di Villasanta confermano lo sciopero durante il Gran Premio

Villasanta (Monza e Brianza) – Niente di fatto: l’incontro in Prefettura tra la rappresentanza del comune e il sindacato della polizia locale Cse Flpl-Sulpl non è andato a buon fine ed è stato confermato il blocco degli straordinari dal 31 agosto al 9 settembre e lo sciopero per tutta la giornata del Gran premio di domenica 3 settembre.

Nella mattinata di oggi, martedì 29 agosto, in Prefettura c’è stato un incontro tra il referente dell’ufficio personale del Comune di Villasanta e Simone Negri, segretario provinciale del sindacato per provare a trovare un accordo. Ma nulla di fatto. “Dal comune la risposta è sempre la stessa – riferisce Negri –. Che loro non possono interloquire con noi perché la normativa non ci autorizza a partecipare al tavolo delle trattative. Ma in realtà, come da mesi spieghiamo, non intendiamo intraprendere una procedura di confronto sindacale ma semplicemente, come lavoratori, parlare con il nostro datore di lavoro per presentare criticità e problemi e proporre una riorganizzazione dei turni anche per offrire un migliore servizio alla comunità”.

Confermato il blocco degli straordinari e lo sciopero per l’intera giornata di domenica che, naturalmente, creerà disagi alla viabilità cittadina, il sindacato annuncia nuove azioni. "Noi continueremo a chiedere un incontro con l’amministrazione comunale. Non capiamo il motivo per il quale, malgrado la legislazione lo permetta, ci venga negato. Se l’amministrazione proseguirà su questo fronte di chiusura programmeremo ulteriori iniziative per far sentire la nostra voce, non legate solo allo sciopero”.