Gran Premio, rischio caos: a Villasanta sciopero della polizia locale proprio il 3 settembre

Villasanta (Monza) – Gran Premio a rischio (per quanto riguarda la viabilità). Sette dei nove agenti in servizio nel comando di cittadino il 3 settembre, giornata del Gran Premio, incroceranno le braccia. Ad annunciarlo con una nota ufficiale il sindacato CSE FLPL - SULPL che comunica che “dal 31 agosto al 9 settembre è stato indetto il blocco degli straordinari e per il giorno 3 settembre è stato indetto uno sciopero generale che proseguirà per l’intera giornata”.

Aria di maretta nel comando cittadino iniziata già alcuni mesi fa quando il segretario provinciale del sindacato Simone Negri, raccogliendo le lamentele degli agenti iscritti al sindacato, aveva chiesto un incontro con l’amministrazione. Un incontro che, però, non era avvenuto e gli agenti avevano già scioperato in occasione della Monza Power Run, la manifestazione podistica che aveva richiamato in città migliaia di persone. Adesso anche braccia incrociate alla vigilia del Gran Premio con seri disagi per la viabilità cittadina.

"Vista la totale chiusura da parte del Comune di Villasanta di un confronto il sindacato in merito alle problematiche relative al servizio di polizia locale e del personale che lo svolge – si legge ancora nella nota ufficiale - considerato che il 26 maggio e 6 luglio ha avuto luogo presso l’Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Monza e della Brianza il tentativo obbligatorio del raffreddamento dei conflitti che ha visto le parti rimanere sulle proprie posizioni ha così deciso di indire il blocco degli straordinari e lo sciopero per il 3 settembre”. Tra le problematiche che il sindacato intende affrontare c’è la rimodulazione dell’orario di servizio con l’introduzione anche di servizi serali e altre questioni prettamente tecniche.