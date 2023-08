I vigili in sciopero ai colleghi: disertate il Gp a Villasanta

di Barbara Apicella

Gli agenti della polizia locale di Villasanta non fanno dietrofront: confermato lo sciopero per l’intera giornata di domenica 3 settembre, in occasione del Gran Premio. Inoltre chiedono ai colleghi dei comuni di Monza, Lesmo, Biassono e Vedano che aderiscono volontariamente ai servizi straordinari in Autodromo di ritirare la propria disponibilità.

Alla vigilia della settimana più impegnativa per la viabilità (ma non solo) per Villasanta si preannuncia il caos. Da giovedì 31 agosto fino a sabato 9 settembre 7 dei 9 agenti in servizio a Villasanta e iscritti al sindacato CSE FLPL - SULPL daranno non pochi grattacapi al Comune per la gestione della viabilità. "Dal 31 agosto al 9 settembre è stato indetto il blocco degli straordinari e per il giorno 3 settembre è stato indetto uno sciopero generale che proseguirà per l’intera giornata – riferisce il segretario provinciale Simone Negri –. Per martedì prossimo siamo stati convocati in Prefettura: un ulteriore tentativo conciliativo con il Comune di Villasanta". Un’ultima prova per scongiurare lo sciopero in occasione della giornata della gara. Il sindacato mantiene il pugno duro. "È da mesi che chiediamo al sindaco Luca Ornago un incontro, mai concesso, per una rimodulazione della turnazione che avrebbe consentito una migliore copertura della giornata lavorativa e la possibilità di effettuare anche turni serali, il tutto a vantaggio della popolazione, oltre alla presentazione di altre problematiche di tipo tecnico".