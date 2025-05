Scatta la Settimana della legalità. La comunità unita contro le mafie: "Dobbiamo essere tutti sentinelle"

Via alla Settimana della legalità, una mostra e incontri organizzati da Comune e Brianza SiCura. Agrate rilancia l’iniziativa e mette in agenda un focus sul rapporto mafia-associazioni. "Dobbiamo essere tutti sentinelle, il territorio non è esente da questi fenomeni", sottolinea il sindaco Simone Sironi. Stasera alle 20.30 in municipio il taglio del nastro della mostra “Mafie in Brianza. Storia e documenti sulla ‘ndrangheta di casa nostra”. Seguirà la proiezione del docufilm della Radiotelevisione svizzera italiana “Il padrino e lo scrittore”, in sala il regista Marco Tagliabue. "Eventi come questo sono importanti perché offrono spunti di riflessione e sensibilizzano sul tema, dobbiamo affinare gli strumenti per riconoscere e contrastare i segnali di collusione – dice il primo cittadino –. Abbiamo aderito al gruppo da tempo, abbiamo visto quanto è importante unirsi per il contrasto a questi fenomeni".

Una missione con radici lontane in città. "Da anni siamo impegnati sul tema della legalità, a partire dal 2009 quando abbiamo intitolato la sala principale del nostro centro giovani a Peppino Impastato, modello di impegno e coraggio per tutti – ancora Sironi –. Un cammino proseguito con importanti approfondimenti all’interno delle scuole". C’è stato anche un corso di formazione rivolto ai dipendenti comunali “Legalità e libertà”. "Questo - chiarisce il sindaco - perché è ormai appurato che la criminalità organizzata è molto radicata anche qui. Tutti dobbiamo tenere alta la guardia e diffondere il rispetto delle regole, il miglior antidoto contro l’illegalità". Lunedì alle 21 in sala consiliare ci sarà l’incontro sul no-profit e la malavita, relatori Margherita Motta e Stefano Farina, operatori Csv Monza, Lecco Sondrio. Mercoledì, invece, sempre alle 21, sempre in sala consiliare in città arriverà Lucrezia Ricchiuti, già senatrice della Commissione Antimafia e vicepresidente di Brianza SiCura. Dialogherà con il pubblico sul tema “Di sana Costituzione: la democrazia alla prova delle mafie”. In biblioteca è stato allestito lo “Scaffale della legalità” con una selezione di testi di approfondimento sull’argomento. La mostra si potrà visitare lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì 9-12 e 17-18 e sabato 9-12 e 14-18. Mezz’ora prima degli appuntamenti sia lunedì che mercoledì ci saranno visite guidate all’esposizione.