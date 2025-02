Scalo centrale, prove di futuro. Maxi riqualificazione allo studio:: "Sarà strategico per la Lombardia"

L’obiettivo per i prossimi anni di Rfi e Regione Lombardia sarà intervenire sulla stazione centrale di Monza. Di concerto con il Comune, i due enti vogliono rendere lo scalo ferroviario un nodo intermodale strategico per l’intera Lombardia, attuando una completa riqualificazione che lo connetta alla futura metropolitana M5 e al tessuto urbano della città. "È un progetto molto sfidante, su cui abbiamo già effettuato studi e sviluppato le prime ipotesi – chiarisce Susanna Borelli, responsabile investimenti stazioni Lombardia e Nord Est di Rfi –. Si tratta di un nodo di interscambio complesso da sviluppare. L’intervento sarebbe sull’intero assetto della stazione: binari, marciapiedi, numero dei treni e poi sul contesto urbano intorno". "Consideriamo fondamentale sviluppare i nodi viari intorno alla stazione – puntualizza la dirigente di Rfi –, creando una connessione viabilistica con il centro e i quartieri limitrofi. Occorrerà realizzare il sottopasso che connetta la stazione alla futura fermata della metro, ma anche un altro sottopasso sul fronte Est, lato Binario 7, per migliorare l’accessibilità anche da quel versante". "Inoltre – aggiunge –, bisogna fare un lavoro di salvaguardia dell’aspetto architettonico". Altri dettagli per ora Rfi non è in grado di fornirli. Al protocollo per lo sviluppo del nodo trasportistico della stazione di Monza bisogna ancora lavorare. Ciò che è agli atti è che Regione ha già stanziato, in favore del Comune di Monza, 20 milioni dal Piano Lombardia per l’interscambio tra stazione e metropolitana M5, e altri se ne attendono da Rfi che sarà ente attuatore del progetto.

Anche per Regione si tratta di un intervento imprescindibile. "Il nodo di Monza è uno dei fondamentali del sistema regionale – dichiara l’assessora alla Infrastrutture di Regione Lombardia, Claudia Terzi – inserito all’interno della direttrice del Gottardo, lungo il corridoio Mare del Nord-Reno-Mediterraneo. Il nostro intento è di continuare a investire su Monza, che ha un ruolo chiave anche per la sua connessione con Milano". Intanto a brevissimo aprirà il cantiere sulla pavimentazione esterna alla stazione (finanziato con 35mila euro da oneri di urbanizzazione di Iperal), con il rifacimento delle gradinate ammalorate.

A.S.