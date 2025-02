Salvati due cani ridotti alla fame: denunciato il proprietario aguzzino

Giussano (Monza e Brianza) – Due cani magrissimi e in pessime condizioni di salute. È questa la scena che si è presentata ieri mattina davanti agli occhi degli agenti di polizia locale, intervenuti per un sopralluogo in un’area privata. Il proprietario è stato denunciato per maltrattamento di animali. Gli agenti sono intervenuti dopo avere ricevuto una segnalazione con tanto di documentazione fotografica, da parte della sezione monzese dell’Enpa. Le immagini, purtroppo, non lasciavano spazio a dubbi: le condizioni dei cani balzavano subito all’occhio. Per questo motivo il comando ha deciso di non perdere tempo ed è stato organizzato velocemente un sopralluogo.

Non avendo la polizia locale competenza specifica sugli animali e sul loro stato di salute, è stato chiesto l’intervento anche del servizio veterinario dell’Ats Brianza per tutte le valutazioni del caso. Agenti e veterinari, nella primissima mattinata di ieri, si sono recati in un’area privata nei pressi del Laghetto. È stata così accertata la presenza di due animali visibilmente smagriti, in pessime condizioni di salute, tenuti alla catena in un recinto logoro. Ravvisando un’ipotesi di maltrattamento, si è proceduto con l’accesso nella proprietà per le dovute verifiche che si sono concluse con il sequestro degli animali, due meticci di medie dimensioni.

Subito valutati dai veterinari della Ats Brianza, sono stati successivamente trasferiti in un canile rifugio, dove avranno modo di recuperare la loro forma fisica in un ambiente accogliente. Durante la giornata sono state svolte analisi approfondite da parte del personale della Ats Brianza per verificare lo stato di salute e fornire tutto il supporto necessario. Intanto gli agenti della polizia locale si sono dedicati al proprietario. Dopo aver provveduto a stilare una relazione, corredata di fotografie, per testimoniare quanto hanno trovato in occasione del sopralluogo, hanno deciso di denunciarlo all’autorità giudiziaria per maltrattamento di animali.