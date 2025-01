Salvato un rottweiler . Viveva solo nel degrado. Potrà essere adottato

Il padrone è in galera e il suo cane è rimasto in condizioni igieniche di degrado assoluto, fino all’intervento guardie eco-zoofile di Milano che hanno posto sotto sequestro amministrativo il rottweiler. Già i vigili del fuoco erano stati allertati per un soccorso in un’abitazione di via Melzi, dove si temeva che vi fosse una persona rimasta intrappolata. In casa però non c’era nessuno, solo il cane che viveva in una stanza di pochi metri in mezzo agli escrementi. È partita così la segnalazione alle guardie zoofile che hanno contattato la polizia locale e il Comune. Dopo il sequestro, l’animale è stato preso in carico da Ats veterinaria, visitato e sottoposto a cure. Trascorsi i termini di legge si potrà procedere alla confisca per darlo in adozione. Il proprietario, alcune settimane fa, è stato arrestato e un amico portava da mangiare al cane, ma senza avvicinarsi perché temeva di essere aggredito. Gli gettava il cibo a distanza e, così facendo, l’animale provvedeva ai suoi bisogni sempre in quel posto. Alcuni vicini avevano cominciato ad allertare i soccorsi. Fino al primo intervento dei vigili del fuoco che ha portato alla luce l’accaduto. Graziano Masperi