Azienda di ristorazione con somministrazione con sede a Monza ricerca un cuoco addetto alla preparazione dei pasti in affiancamento allo chef. Si richiede esperienza di almeno 2 anni nel ruolo, capacità di gestire la cucina in autonomia. Si offre contratto a tempo determinato full time per 5 giorni alla settimana. Inviare candidature con cv allegato a ido.monza@afolmb.it, rif. 1MAY252.