“Sport Week” e Pellegrini, è scontro sui costi

Lo sport unisce, la Seregno Sport Week divide: Lega all’attacco contro le spese preventivate dall’amministrazione comunale per la realizzazione di impianti di carattere provvisorio, che saranno poi smantellati al termine della manifestazione. "Promuovere lo sport è una scelta giusta – afferma Edoardo Trezzi, consigliere comunale e segretario della Lega -. Ma il Comune ha indetto un bando da più di 200mila euro per realizzare campi da padel e pallavolo temporanei, che verranno smontati dopo poche settimane. A questa cifra si aggiungono 26mila euro spesi per la partecipazione di Federica Pellegrini. Tutto questo in un momento in cui molte strutture sportive nei quartieri sono in condizioni critiche". La Lega dice chiaramente come pensa che possa essere considerata l’organizzazione della Seregno Sport Week: "La città ha bisogno di impianti veri, stabili, accessibili tutto l’anno, non di iniziative che servono più a costruire visibilità che a risolvere problemi. Non è accettabile continuare a usare risorse pubbliche per eventi che durano pochi giorni, lasciando poi la città senza benefici concreti. Vogliamo che gli investimenti vadano alle strutture esistenti. I soldi dei seregnesi vanno spesi bene". Critiche considerate però ingenerose dal sindaco Alberto Rossi. "I campi da padel, beach volley, beach soccer, basket – afferma -, alcuni dei quali rimarranno ben oltre la chiusura della Sport Week (uno sino a fine luglio) sono una attrattiva che richiama tantissime persone. Il Comune non ha inoltre speso la cifra indicata per Federica Pellegrini, dato che circa metà del suo cachet è stato coperto da sponsor". Rossi, però, entra anche nel merito dei soldi spesi: "Sommando Sport Week, Città Europea dello Sport, i contributi alle associazioni sportive per eventi da loro organizzati, ma anche gli eventi culturali con ospiti di rilievo tipo Milanesiana o Circolo delle 12 Lune, arriviamo all’1,5 per cento del bilancio comunale. È troppo? Io rivendico che questa percentuale possa essere utilizzata per eventi che possano regalare emozioni o bellezza o veicolare valori sociali importanti o far crescere il senso di comunità".

E poi una sottolineatura per quanto riguarda gli impianti sportivi: "Pista di atletica e riqualificazione stadio, acquisto torri faro, nuove palestre 8 marzo, tetto Palasomaschini e sistemazione palestre scolastiche, palazzetto tennis Porada, campetto basket via La Pira, miglio luminoso e area calisthenics alla Porada, nuovo Palastadio, nuova pista Palasomaschini, progetto spogliatoi Porada corrispondono a investimenti per circa 7,5 milioni di euro".

Gualfrido Galimberti