Salvini tira la volata a Villa: "A Desio possiamo vincere"

Il centrodestra mostra i muscoli in vista delle amministrative: in città big di livello nazionale per dare un’ultima spinta ad Andrea Villa e permettergli di accomodarsi sulla poltrona più importante, ma anche scottante, del municipio. Tanta buona volontà, ma anche una sovrapposizione di troppo: mentre Fratelli d’Italia ha convocato in Villa Tittoni il ministro Daniela Santanché e gli europarlamentari, con lo scopo di fare un bilancio sul buon governo del centrodestra, ecco che nella stessa serata di lunedì la Lega ha portato nella sala Pertini del municipio il vicepremier Matteo Salvini, capace di fare arrivare fan da tutta la Brianza. Per vincere le elezioni servirà altro, perché sia per Salvini sia per l’incontro sulla sanità organizzato nello stesso luogo la settimana precedente dal Partito Democratico, le presenze desiane erano davvero ridotte. E proprio il vicepremier ha indicato la ricetta per conquistare la fiducia di tutti gli elettori: "Si va a fare campagna elettorale casa per casa – ha spiegato ai presenti – si bussa a tutte le porte cercando di farsi conoscere". Per Salvini la vittoria del centrodestra a Desio è tutt’altro che improbabile, malgrado lo scioglimento anticipato del consiglio comunale, terza caduta della coalizione nella storia amministrativa della città. "Bisogna crederci fino in fondo – ha spiegato –, i risultati arrivano di conseguenza. Ce lo ricorda Bolzano, che ci ha dato una vittoria incredibile. Sono certo che anche a Desio sia possibile vincere un’altra volta".

Salvini, stuzzicato dalle domande, ha ricordato a tutti i presenti qual è il contributo dato dalla Lega alla politica nazionale: "Per una strana congiunzione astrale – ha affermato – in questo governo la Lega ha il vicepremier con delega alle Infrastrutture, il ministro al Bilancio e quello all’Autonomia. Ecco, l’autonomia si fa entro la scadenza del governo o non si fa più". Per lui cenni al tema dei migranti e poi, naturalmente, a quello della sicurezza: "Questo argomento – ha ricordato Salvini – ci distingue molto dal centrosinistra. A fare la differenza è il modo di utilizzare la polizia locale. Per noi è fondamentale per la sicurezza e il presidio del territorio. Per Milano, che ha il record di multe date in Italia agli automobilisti, serve solo per fare cassa".