Accorsi da PizzAut:: "Mangiamo sogni"

Stefano Accorsi a PizzAut Monza, l’appello dell’attore per il locale: "Venite". Così il divo de l’Ultimo bacio sposa il progetto dei giovani autistici alla guida dei ristoranti fondati da Nico Acampora in Brianza e a Cassina de’ Pecchi. Con lui moglie e figli. Un fuoriprogramma per i tanti fan in solluchero quando l’attore, camicia di jeans e bermuda, ha impugnato il microfono: "Qui la parola d’ordine è sogni e anche nel mio lavoro vale un po’ lo stesso. Ma PizzAut è diventato una realtà incredibile e penso che debba essere presa ad esempio e studiato come protocollo. Credo che qui non si mangino pizze, ma sogni che si sono realizzati. E se riuscissimo a sburocratizzare un po’, avremmo altri posti come questo". Poi l’abbraccio con Acampora e i ragazzi in cucina e in sala.

Bar.Cal.