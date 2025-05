Quattro scalate leggendarie. Al cinema c’è “Mountains“

Quattro film e una chiacchierata per raccontare la montagna e le sue storie leggendarie. È la rassegna intitolata “Mountains“, che prenderà il via martedì al Nuovo Cinema di via Baracca a Sovico per proseguire fino a metà giugno, promossa dallo stesso cinema insieme alla sezione cittadina del Cai e alla Pro Loco.

Si partirà martedì e mercoledì alle 21 con la proiezione del documentario “The Quest Everest“ di Alex Harz, mentre martedì 27 e mercoledì 28 verrà proposto “L’ultima spedizione“ di Eliza Kubarska, che racconta l’alpinista Wanda Rutkiewicz e la sua ultima scalata su una delle vette dell’Himalaya, da cui non ha più fatto ritorno.

Il 3 e 4 giugno si potrà vedere “Adam Ondra - Pushing the limits“, mentre il 10 e l’11 sarà la volta de “La bicicletta e il Badile“ di Alberto Valtellina e Maurizio Panseri, sulla storica impresa di Hermann Buhl: martedì 10 i due registi saranno anche presenti in sala per discutere con gli spettatori.

Biglietto d’ingresso 7 euro, ridotto a 6 euro. Per i soci Pro Loco e Cai biglietto a 5 euro. Info 039 2014667. F.L.