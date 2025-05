I defibrillatori “sorvegliati speciali”

L’ultimo problema si è verificato qualche settimana fa, quando è stato rubato l’apparecchio installato nella palestra di via Bernini. Ad accorgersene erano stati allenatori e atleti di una società di pallavolo. Ora però di sorprese del genere non dovrebbero essercene più, perché adesso a controllare i defibrillatori sparsi in giro per il territorio nell’ambito del progetto “Lissone Città Cardioprotetta” ci penseranno i volontari della Croce Verde Lissonese. Saranno loro che ogni 15 giorni verificheranno che gli apparecchi salvavita siano al loro posto e pronti a essere usati in caso di emergenza. È quanto stabilito da un accordo stretto tra il Comune e la Croce Verde. Intanto oggi, dalle 9 alle 18.30 nel Parco della Resistenza di via don Minzoni, Croce Verde e Comune, insieme alle associazioni sportive locali, daranno vita all’iniziativa “Sport nel Cuore”.

F.L.