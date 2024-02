La banda di pusher del parco delle Groane, ultime due condanne: 12 e 10 anni di reclusione

Ceriano Laghetto (Monza Brianza), 1 Febbraio 2024 - Due condanne a 12 e 10 anni di reclusione per gli altrettanti ultimi pusher del parco delle Groane. Le ha inflitte il Tribunale di Monza per l'ultimo strascico delle lunghe indagini dei carabinieri partite nel 2019 e che hanno già portato a condanne fino a 10 anni di reclusione confermate anche in appello.

La banda di pusher violenti era stata sgominata dai militari di Cesano Maderno e della Compagnia di Desio. Le indagini avevano fatto emergere un'organizzazione criminale che prevedeva ruoli e compiti ben precisi, da chi accompagnava i tossicodipendenti nel bosco che si estende nei pressi della stazione ferroviaria Cesano-Groane, a chi garantiva l'ordine non disdegnando di armarsi di machete o di mazza da baseball, pronti ad intervenire al minimo screzio tra clienti e venditori di droga. Il supermarket offriva ogni tipo di sostanza stupefacente, dalla cocaina all'hashish, ma soprattutto eroina. Diversi gli episodi di tentato omicidio o lesioni tra i componenti delle bande rivali a mano armata. Nel dicembre 2019 i militari di Desio avevano sequestrato 12 chilogrammi di cocaina proveniente dall’Olanda e 400mila euro in contanti.