Promosso il nuovo svincolo: "Meno disagi a San Rocco. Ma servono altre opere"

Svincolo A52/A4 a San Rocco: cambia il progetto, si riducono i disagi per il quartiere. Milano Serravalle ha depositato la variante progettuale nell’ambito della procedura di Valutazione di impatto ambientale. Mediamente contenti i cittadini, ma a questo punto chiedono prove nero su bianco e opere di compensazione ambientale.

"Per ora abbiamo avuto solo notizie ufficiose - fa notare l’avvocato Giovanni Testa, presidente del Comitato via Gentili - ma se fosse così le nostre richieste sarebbero soddisfatte: spostare gli scavi a ridosso delle case per non ledere abitazioni e infrastrutture, la copertura degli ultimi 70 metri del tunnel e poi il pozzo. BrianzaAcque ha detto che potrà spostarlo. Ma aspettiamo. Manca ancora la Via per cui parlavano di febbraio e poi di giugno".

Dello stesso parere anche Lorenzo Villa, residente di San Rocco: "Siamo contenti per quanto ci è stato detto. Certo due o tre case subiranno per forza disagi. Manca però la garanzia che l’utilizzo di questa nuova infrastruttura non sia solo per chi esce dalla A4, ma anche per i cittadini di San Rocco. Quindi chiediamo che venga mantenuta inalterata l’uscita su via Borgazzi e di modificare l’uscita della A52 sulla SS36 in continuità. Adesso si arriva in salita, dovendo dare la precedenza. È scomodo e si creano code".

Carlo Drago, membro della Consulta di San Rocco, chiede, come opera di compensazione, la realizzazione della stazione ferroviaria Monza Sud: una fermata tipo metro che colleghi Casignolo e San Rocco. "Si farebbe lo scalo sopra il ponte della Serravalle - suggerisce -. Ha già lo spazio su via Borgazzi e solleverebbe il traffico su San Rocco per andare a Milano senza prendere l’auto. Il treno Milano/Monza/Bergamo permetterebbe di raggiungere anche l’aeroporto di Orio al Serio".