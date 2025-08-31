Il cimitero di Copreno “a secco”

Acqua con il contagocce al cimitero di Copreno: il Comune ha effettuato le verifiche e chiesto l’intervento di BrianzAcque per un problema sulla rete. Nel frattempo, però, all’interno dello stesso cimitero è stato rimosso il grande nido di calabroni che preoccupava i visitatori, la cui pericolosità era stata oggetto di segnalazioni in Comune, così come il problema della bassa pressione dell’acqua dai rubinetti.

Al cimitero della frazione il riempimento degli annaffiatoi è diventata un’operazione che richiede grande pazienza. È stata disposta una verifica da parte dei tecnici comunali, dalla cui relazione, come spiega l’assessore Matteo Turconi Sormani (foto), l’impianto interno di distribuzione dell’acqua nel cimitero risulta perfettamente funzionante. "Il problema è stato individuato nella tubazione che collega via Salvetti al contatore del cimitero. BrianzAcque ha effettuato un sopralluogo e ha confermato che questa tubazione necessita di essere sostituita. Negli anni passati, infatti, si sono già verificate diverse perdite lungo questa linea, segno che un intervento di rifacimento è ormai indispensabile", spiega Turconi Sormani. A questo punto la palla passa alla società idrica sovracomunale che dovrà programmare un intervento di sostituzione della tratta. "Siamo in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di BrianzAcque - ha aggiunto l’assessore - per definire i tempi e le modalità dell’intervento".

Ga.Bass.