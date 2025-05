Prevenzione contro il tumore alla vescica

È il secondo tumore più diagnosticato in ambito urologico. E intercettarlo tempestivamente è vitale. Maggio è il mese della sensibilizzazione sul tumore alla vescica. Il Poliambulatorio Modoetia di Monza ha dunque creato una promozione ad hoc per lo studio ecografico della vescica. Per tutto il mese sarà possibile prenotare un’ecografia mirata alla vescica a un prezzo promozionale (50 euro). L’offerta ha l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce e di rendere accessibili controlli specialistici di qualità a prezzi calmierati. Il tumore alla vescica – patologia che colpisce prevalentemente tra i 60 e i 70 anni – a livello mondiale è la dodicesima neoplasia più diffusa. In Italia, il numero annuale di diagnosi è in crescita. Nel 2022 sono state 29.200, con un aumento dell’8%. I più colpiti restano sempre gli uomini, che sono oltre 23.000, anche se i casi femminili sono cresciuti dell’11% in cinque anni. Per beneficiare della promozione, presso la sede di via Sempione 14, è necessario chiamare i numeri 039.23.01.088 e 340.78.65.567 (dalle 8 alle 20) o scrivere a info@poliambulatoriomodoetia.it.

Da.Cr.